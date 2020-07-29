Спортивная школа резерва Братска убрала из названия имя Зубкова

Спортивная школа Олимпийского резерва Братска изменила название. Из него пропало имя бывшего российского бобслеиста Александра Зубкова. Школа носила название Зубкова с 16 марта 2016 года. Теперь используется прежнее название «Олимп».

«Это решение коллектива спортивной школы. В министерство поступил протокол собрания сотрудников, в котором они просили изменить название.

В целом действия коллектива понятны. Александр Зубков был дисквалифицирован из-за допингового скандала Международным олимпийским комитетом, и использовать его имя в названии спортивной школы не совсем уместно», — цитирует пресс-службу минспорта Иркутской области «Город».

Зубков на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году завоевал две золотые медали. В дальнейшем Международный олимпийский комитет лишил его наград за допинговые махинации. Но в 2018 году Мосгорсуд постановил, что Зубков останется олимпийским чемпионом на территории России.