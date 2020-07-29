«Как-то это по-крысиному». Зубков отреагировал на исключение его имени из названия школы

Бывший российский биатлонист Александр Зубков остался недоволен тем, что из названия спортивной школы олимпийского резерва Братска убрали его имя. Ранее стало известно, что школа вернулась к прежнему названию «Олимп». Решение связано с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) уличил Зубкова в нарушении антидопинговых правил и лишил его медалей, завоёванных на Олимпийских играх 2014 года.

«Театр абсурда начался! Мне позвонили тренеры школы (совсем недавно ещё «имени А. Зубкова») и сказали, что школа, оказывается, будет теперь носить старое название «Олимп».

Только как-то это не по-людски. Можно было оповестить меня, тренеров, родителей, детей, занимающихся в школе. Сделать опрос жителей города, ведь школа находится в городе Братске, и они имеют право высказать свою точку зрения. Прежде чем переименовать школу «Олимп» в «Школу имени А. Зубкова», было организованно депутатское слушание, где депутаты города Братска голосовали за данное решение, а чтобы отменить это решение, мнение депутатов уже не спрашивали!

Как сказал Остап Бендер: «Мы чужие на этом празднике жизни», как-то это по-крысиному, Сергей Васильевич (Серебренников, мэр Братска. – Прим. «Чемпионата»), сколько ещё будет мерзких неожиданностей от вас?

Чужими руками легко делать подлости, в данной ситуации это были руки директора школы Лукашовой Ж.Н. и бывшего министра спорта Резника И.Ю.

Мне как человеку, достигшему многого в жизни, такая позиция непонятна, надо оставаться человеком, а главное – мужиком по жизни, но это, видимо, не ваша история, про человечность!

Я ни в коем разе не настаиваю, чтобы моё имя было у школы, нужно, чтобы школа носила имя «Олимп» – хорошо, но я думаю, что решать это должен не директор школы, не мэр города, а люди, живущие в этом городе!» – написал Зубков в своём «инстаграме».