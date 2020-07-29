Ласицкене, Шубенков и Сидорова попросили поддержки у комиссии спортсменов World Athletics

Лидеры сборной России по лёгкой атлетике, чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова в преддверии обсуждения вопроса о статусе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на совете World Athletics направили открытое письмо комиссии спортсменов международной федерации.



Вопрос о статусе ВФЛА, не выплатившей в положенный срок штраф, наложенный на неё за фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, будет обсуждаться 30 июля. Глава комиссии спортсменов World Athletics Рено Лавиллени, а также его заместитель Валери Адамс входят в совет федерации.

«Вы знаете, что завтра совет World Athletics будет обсуждать ситуацию с ВФЛА. Мы уже обращались к вам в январе, и наша просьба о поддержке всё ещё остается актуальной – на сегодняшний день процедура предоставления нейтрального статуса российским спортсменам приостановлена на неопределённый срок. Мы уже пропустили зимний сезон и сейчас просим вашей поддержки. Мы, действующие спортсмены, полностью открыты для сотрудничества, честно выполняем свои обязанности и не можем пропустить ещё один международный сезон из-за некорректных действий руководства ВФЛА», — говорится в письме, которое опубликовано на страницах Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой в «Инстаграме».