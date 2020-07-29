Ласицкене, Шубенков и Сидорова попросили поддержки у комиссии спортсменов World Athletics

Лидеры сборной России по лёгкой атлетике, чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова в преддверии обсуждения вопроса о статусе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на совете World Athletics направили открытое письмо комиссии спортсменов международной федерации.
Вопрос о статусе ВФЛА, не выплатившей в положенный срок штраф, наложенный на неё за фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, будет обсуждаться 30 июля. Глава комиссии спортсменов World Athletics Рено Лавиллени, а также его заместитель Валери Адамс входят в совет федерации.
«Вы знаете, что завтра совет World Athletics будет обсуждать ситуацию с ВФЛА. Мы уже обращались к вам в январе, и наша просьба о поддержке всё ещё остается актуальной – на сегодняшний день процедура предоставления нейтрального статуса российским спортсменам приостановлена на неопределённый срок. Мы уже пропустили зимний сезон и сейчас просим вашей поддержки. Мы, действующие спортсмены, полностью открыты для сотрудничества, честно выполняем свои обязанности и не можем пропустить ещё один международный сезон из-за некорректных действий руководства ВФЛА», — говорится в письме, которое опубликовано на страницах Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой в «Инстаграме».
- 29 июля 2020
-
18:49
-
18:24
-
15:18
-
13:41
-
12:17
-
12:12
-
10:46
-
10:22
-
10:05
-
00:40
-
00:04
- 28 июля 2020
-
23:12
-
22:33
-
20:01
-
19:00
-
15:51
-
14:07
-
13:15
-
10:44
-
09:51
-
09:24
-
00:38
- 27 июля 2020
-
21:59
-
20:52
-
19:04
-
17:39
-
17:21
-
16:04
-
15:39
-
15:07
-
13:09
-
11:42
-
11:30
-
11:08
-
10:47