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Алла Шишкина присоединилась к челленджу в поддержку равноправия женщин

Алла Шишкина присоединилась к челленджу в поддержку равноправия женщин
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина присоединилась к челленджу в поддержку равноправия женщин.

«Женщины поддерживают друг друга. Благодарна подругам и прекрасным спортсменкам Елене Весниной, Татьяне Кошелевой и Владлене Бобровниковой за вызов присоединиться к #womensupportingwomen #blackandwhitechallenge #womenenpowerment. Этим челленджем женщины всего мира показывают, что поддерживают друг друга и привлекают внимание к борьбе за равные права и возможности для женщин.

#challengeaccepted, и хочу передать его всем моим подписчицам. Знаю, все вы сильные и амбициозные личности, открытые новому и готовые покорять любые вершины. Выкладывайте свои ч/б фото, отмечайте меня и всех, кому хотите передать частичку Women Power», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».

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