Артур Далалоян: я не идеальный гимнаст, но чертовски люблю то, что делаю!

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о мотивации.

«Я не идеальный гимнаст, но чертовски люблю то, что делаю. Несмотря на все травмы, трудности, бесконечные мозоли, кровь и пот, я изо дня в день прихожу в зал и выжимаю из себя максимум, пытаюсь стать лучше, чем был вчера, и достигнуть совершенства.

Конечно, понимаю, что достигнуть полного совершенства очень трудно, почти невозможно, но стремлюсь к этому.

За последнее время было много разочарований и нереализованных стараний, много работы пришлось спустить в унитаз, многие планы обрушились, но это придало мне новых сил, укрепило в стремлении двигаться вперёд.

Сейчас начинаю новое восхождение. Не так давно приступил к тренировкам после длительного перерыва, и моя форма значительно отличается от моей хорошей формы. Не могу сказать, что я достигну всех высот и поставленных целей, но одно знаю точно: приложу все усилия, чтобы стать лучше, чем был вчера», — написал Далалоян на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Артура Далалояна в «Инстаграме».