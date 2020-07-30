«Это не попытка оправдаться, а стремление быть честным». Вышла автобиография Родченкова

Сегодня, 30 июля, вышла в свет автобиографическая книга Григория Родченкова «Дело Родченкова» (The Rodchenkov Affair), которая имеет подзаголовок «Как я развалил секретную допинг-империю Путина».

«В моём понимании разоблачитель – это человек, живущий в неоднозначном потустороннем мире, где извращённая гордость за свои прошлые неэтичные достижения сосуществует с желанием разоблачить коррумпированную систему, которая так долго и с таким успехом воспитывала его.



То, что вы прочтёте, это не попытка оправдать мои действия. Это стремление к одной первостепенной вещи: быть честным. Я не буду уклоняться от полного и откровенного отчёта о том, что я сделал, и я не прошу вас прощать меня. Ибо, как писал Джордж Оруэлл: «Есть правда и есть неправда, и если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен», — приводит слова из предисловия книги Sports.ru.