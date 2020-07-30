Родченков: обещал Фетисову, что ни один россиянин не сдаст положительную пробу на ОИ

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в автобиографической книге рассказал, что обещал Вячеславу Фетисову обеспечить российским спортсменам чистые допинг-пробы на Олимпийских играх.

«Путин мечтал провести Олимпиаду, желательно в Москве. В 2007-м он частично исполнил эту мечту, когда МОК отдал зимние Олимпийские игры черноморскому курорту Сочи. Над головой Фетисова навис посредственный медальный улов в Солт-Лейк-Сити-2002 и Афинах-2004.



Перед Афинами около 400 российских олимпийцев прошли допинг-контроль в Москве накануне вылета, но во время Игр их ловили. Когда я сменил Семенова на посту директора лаборатории, я пообещал Фетисову, что ни один российский спортсмен, прошедший предварительное тестирование в моей лаборатории, не сдаст положительную пробу на Олимпийских играх. Так и было на пяти Олимпиадах подряд», — приводит фрагмент из книги Родченкова Sports.ru.