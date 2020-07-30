Гимнастка Севастьянова: у нормальных мужчин страницы в «Инстаграме» быть не должно

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика и рассказала, как относится к мужчинам, которые активно пользуются «Инстаграмом».

«Я бы на такого парня даже не посмотрела. Считаю, что у нормальных мужчин страницы в „Инстаграме“ быть не должно либо закрытый профиль для друзей. Всё остальное для меня просто неправильно», — написала Севастьянова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.