Девушка Большунова подтвердила скорую свадьбу

Российская лыжница Анна Жеребятьева, возлюбленная обладателя Кубка мира минувшего сезона Александра Большунова, подтвердила, что скоро пара сыграет свадьбу.
28 июля Жеребятьева опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию обручального кольца. Сегодня, 30 июля, лыжница ответила на вопрос подписчика в «сториз».
Вопрос: Колечко красивое! Значит ли это, что скоро будет свадьба?
Жеребятьева: Значит.
Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019-го, победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2019/2020.
Анна Жеребятьева — мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. В марте 2020 года финишировала 13-й в индивидуальной гонке молодёжного чемпионата мира до 23 лет.
- 30 июля 2020
-
13:43
-
11:20
-
10:49
-
09:56
-
09:46
- 29 июля 2020
-
23:39
-
22:26
-
20:28
-
20:11
-
18:49
-
18:24
-
15:18
-
13:41
-
12:17
-
12:12
-
10:46
-
10:22
-
10:05
-
00:40
-
00:04
- 28 июля 2020
-
23:12
-
22:33
-
20:01
-
19:00
-
15:51
-
14:07
-
13:15
-
10:44
-
09:51
-
09:24
-
00:38
- 27 июля 2020
-
21:59
-
20:52
-
19:04
-
17:39