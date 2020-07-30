Девушка Большунова подтвердила скорую свадьбу

Российская лыжница Анна Жеребятьева, возлюбленная обладателя Кубка мира минувшего сезона Александра Большунова, подтвердила, что скоро пара сыграет свадьбу.

28 июля Жеребятьева опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию обручального кольца. Сегодня, 30 июля, лыжница ответила на вопрос подписчика в «сториз».

Вопрос: Колечко красивое! Значит ли это, что скоро будет свадьба?

Жеребятьева: Значит.

Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019-го, победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2019/2020.

Анна Жеребятьева — мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. В марте 2020 года финишировала 13-й в индивидуальной гонке молодёжного чемпионата мира до 23 лет.