Лыжник Якимушкин: мы немного отстаём по подготовке. Сейчас состояние не то, что хочется

Российский лыжник Иван Якимушкин рассказал об особенностях подготовки к новому сезону.
«Обычно мы первый сбор проводили весной в Норвегии. Начинали подготовку с лыж, тренировались на снегу. Также делают норвежцы, плюс со шведами мы там пересекались. Это позволяло закладывать базовый технический уровень. Понятно, что сейчас такого отрезка не было. И мы немного отстаём. То состояние, что есть сейчас, – немного не то, что хочется, если сравнить с концом июля в минувшие годы. Но мы надеемся, что к началу сезона всё будет хорошо.
Обидно, что нет возможности сейчас тренироваться за границей? Обидно, скорее, что в России ситуация остаётся напряжённой. И мы не можем внутри страны работать там, где комфортно. Например покататься в «Жемчужине Сибири». Плюс там, где тренироваться разрешено, много спортсменов. Сейчас в Ижевске мы на сборе перекатались с велосипедистами, да даже просто с людьми, которые приходили покататься для себя, для здоровья. Конечно, это мешает. Мы проводим силовую работу, а на трассе дети. Естественно, ты боишься, чтобы не было контакта», — приводит слова Якимушкина «Тюменская арена».
- 30 июля 2020
-
15:03
-
14:33
-
14:24
-
13:43
-
11:20
-
10:49
-
09:56
-
09:46
- 29 июля 2020
-
23:39
-
22:26
-
20:28
-
20:11
-
18:49
-
18:24
-
15:18
-
13:41
-
12:17
-
12:12
-
10:46
-
10:22
-
10:05
-
00:40
-
00:04
- 28 июля 2020
-
23:12
-
22:33
-
20:01
-
19:00
-
15:51
-
14:07
-
13:15
-
10:44
-
09:51
-
09:24
-
00:38
- 27 июля 2020
-
21:59