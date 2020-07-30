Лыжник Якимушкин: мы немного отстаём по подготовке. Сейчас состояние не то, что хочется

Российский лыжник Иван Якимушкин рассказал об особенностях подготовки к новому сезону.

«Обычно мы первый сбор проводили весной в Норвегии. Начинали подготовку с лыж, тренировались на снегу. Также делают норвежцы, плюс со шведами мы там пересекались. Это позволяло закладывать базовый технический уровень. Понятно, что сейчас такого отрезка не было. И мы немного отстаём. То состояние, что есть сейчас, – немного не то, что хочется, если сравнить с концом июля в минувшие годы. Но мы надеемся, что к началу сезона всё будет хорошо.



Обидно, что нет возможности сейчас тренироваться за границей? Обидно, скорее, что в России ситуация остаётся напряжённой. И мы не можем внутри страны работать там, где комфортно. Например покататься в «Жемчужине Сибири». Плюс там, где тренироваться разрешено, много спортсменов. Сейчас в Ижевске мы на сборе перекатались с велосипедистами, да даже просто с людьми, которые приходили покататься для себя, для здоровья. Конечно, это мешает. Мы проводим силовую работу, а на трассе дети. Естественно, ты боишься, чтобы не было контакта», — приводит слова Якимушкина «Тюменская арена».