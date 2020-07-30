Чемпионы Олимпиады-80 попросили Путина не сносить велодром в Крылатском

Чемпионы Олимпийских игр 1980 года в Москве и известные велогонщики написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили оказать содействие с целью не сносить велодорогу в Крылатском. Как сообщает «РБК-Спорт», под документом поставили подпись чемпионы ОИ-1980 Сергей Сухорученков, Юрий Каширин и другие известные спортсмены.



«Правительство Москвы, вероятно, было введено в заблуждение относительно текущего состояния велотрассы и её исключительной важности для существования и развития велосипедного спорта не только в столице, но и в стране. В таких условиях тяжело вкладывать средства в комплекс. Но, насколько нам известно, собственник готов к инвестициям, о чём неоднократно заявлялось. Необходимо предоставить владельцу велотрассы эту возможность сделать спортивную жемчужину столицы современной.



Все сооружения после Олимпийских игр, вне зависимости от формы собственности, не должны изменять свой профиль, а, напротив, должны совершенствоваться и приносить пользу, так же как и спортивные объекты в Сочи.



В конце текста составители попросили президента помочь сохранить велодорогу в Крылатском и не допустить её ликвидации, обеспечив возможность собственнику развивать её для любителей и профессионалов велосипедного спорта.