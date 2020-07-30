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ВФЛА могут полностью исключить из World Athletics в случае невыплаты штрафа до 15 августа

ВФЛА могут полностью исключить из World Athletics в случае невыплаты штрафа до 15 августа
Другие / Лёгкая атлетика 0

Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) допускает вариант с полным исключением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) из World Athletics в том случае, если российская сторона не выплатит штраф в $ 6,31 млн до 15 августа.

«В случае, если указанная сумма будет получена в срок, будет рассмотрен вопрос восстановления в правах ВФЛА. Если же деньги не поступят на счёт World Athletics, не исключён вариант с полным исключением ВФЛА из состава участников Международной федерацией легкоатлетических ассоциаций», — сообщается в пресс-релизе World Athletics.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заверил World Athletics, что задолженность российской стороны будет погашена в установленный срок.

Напомним, изначально ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано это не было. В результате переговоров сторон срок выплаты задолженности был продлён до 15 августа. К пяти миллионам добавилась сумма в $ 1,31 млн, что является издержками World Athletics на расследование дел российских спортсменов.

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