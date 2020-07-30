Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Это секрет». Матыцин не стал раскрывать источник средств для выплаты штрафа ВФЛА

«Это секрет». Матыцин не стал раскрывать источник средств для выплаты штрафа ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0

Министр спорта России Олег Матыцин отказался называть источник средств на выплату штрафа Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в пользу Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

«Источник средств – секрет. Любые деньги на территории Российской Федерации фактически являются государственными», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».

Ранее министр спорта РФ заверил World Athletics, что задолженность российской стороны будет погашена в установленный срок.

Напомним, ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. В результате переговоров сторон срок выплаты задолженности был продлён до 15 августа. К пяти миллионам добавилась сумма в размере $ 1,31 млн, что является издержками World Athletics на расследование дел российских спортсменов.

ВФЛА могут полностью исключить из World Athletics в случае невыплаты штрафа до 15 августа
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020