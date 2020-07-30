«Это секрет». Матыцин не стал раскрывать источник средств для выплаты штрафа ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин отказался называть источник средств на выплату штрафа Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в пользу Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
«Источник средств – секрет. Любые деньги на территории Российской Федерации фактически являются государственными», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».
Ранее министр спорта РФ заверил World Athletics, что задолженность российской стороны будет погашена в установленный срок.
Напомним, ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. В результате переговоров сторон срок выплаты задолженности был продлён до 15 августа. К пяти миллионам добавилась сумма в размере $ 1,31 млн, что является издержками World Athletics на расследование дел российских спортсменов.
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