Поздняков — о решении World Athletics: ситуация вокруг ВФЛА по-прежнему остаётся тяжёлой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), по которому срок выплаты штрафа ВФЛА продлён до 15 августа.



«Ситуация вокруг ВФЛА по-прежнему остаётся тяжёлой, но сегодняшние решения совета WA воспринимаю как возможность формирования отправной точки для возобновления предметных переговоров по всем накопившимся вопросам.



Уверен, важную роль в том, что для ВФЛА сохранена возможность двигаться в сторону выхода из кризиса, сыграло письмо министра спорта.



Сейчас речь идёт, помимо финансовой составляющей, о ряде серьёзных и требующих глубокой проработки в сжатые сроки условий.



Итоги сегодняшнего заседания совета WA важны и с точки зрения вектора дальнейших действий.



ОКР продолжает вести необходимую работу и призывает все заинтересованные стороны объединить усилия для эффективного развития российской легкой атлетики», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

ВФЛА могут полностью исключить из World Athletics в случае невыплаты штрафа до 15 августа