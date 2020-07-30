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Поздняков — о решении World Athletics: ситуация вокруг ВФЛА по-прежнему остаётся тяжёлой

Поздняков — о решении World Athletics: ситуация вокруг ВФЛА по-прежнему остаётся тяжёлой
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), по которому срок выплаты штрафа ВФЛА продлён до 15 августа.

«Ситуация вокруг ВФЛА по-прежнему остаётся тяжёлой, но сегодняшние решения совета WA воспринимаю как возможность формирования отправной точки для возобновления предметных переговоров по всем накопившимся вопросам.

Уверен, важную роль в том, что для ВФЛА сохранена возможность двигаться в сторону выхода из кризиса, сыграло письмо министра спорта.

Сейчас речь идёт, помимо финансовой составляющей, о ряде серьёзных и требующих глубокой проработки в сжатые сроки условий.

Итоги сегодняшнего заседания совета WA важны и с точки зрения вектора дальнейших действий.

ОКР продолжает вести необходимую работу и призывает все заинтересованные стороны объединить усилия для эффективного развития российской легкой атлетики», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

ВФЛА могут полностью исключить из World Athletics в случае невыплаты штрафа до 15 августа
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