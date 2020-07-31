Родченков: друг в Кремле предположил, что моё убийство могут замаскировать под суицид

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, как опасался за свою жизнь в 2015 году.

«Друзья, которые заботились о моей безопасности, сказали, что мне стоит быть осторожным во время плавания – я могу «утонуть» или «получить сердечный приступ» в сауне. Мне не стоит ходить одному ночью. Потом мне внезапно позвонил Хайо Зеппельт с тем же предостережением: «Ты в опасности – не оставайся в одиночестве».



У нас с ним были сложные отношения: он ценил меня как источник информации, но я понимал, что его репортажи подвергали меня опасности. В какой-то момент он даже предложил помощь в перевозке семьи в Германию. Тогда это казалось отчаянной идеей, но сейчас?



Мой друг в Кремле предупредил об угрозе и предположил, что моё убийство могут замаскировать под суицид, учитывая мою предыдущую попытку покончить с собой.



Я стал параноиком и мог фокусироваться лишь на одном: выбраться из России. Я знал, что за мной следят со всех сторон, поэтому мне пришлось скрывать намерения ото всех», — приводит фрагмент из книги Родченкова Sports.ru.