Григорий Родченков: путинская Россия — это позор для всего мира

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков рассказал, как относится к России.

«Кремль называл меня перебежчиком и предателем, но где же моя родина? Путинская Россия – это позор для всего мира. Моей истинной родиной были леса и луга между Ромашково и Раздорами на западе Москвы, по которым я бегал всю жизнь.



Моими любимыми местами в Москве были олимпийские объекты: круг в 8,5 мили на велотрассе и гребной канал, где я выгуливал собаку Врангеля – неподалёку от моего дома в Крылатском.



Я стал «безличным», как Никита Камаев, только я всё ещё был жив. Я знал, что больше никогда не вернусь домой», – приводит фрагмент из книги «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» Sports.ru.