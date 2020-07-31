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Григорий Родченков: путинская Россия — это позор для всего мира

Григорий Родченков: путинская Россия — это позор для всего мира
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков рассказал, как относится к России.

«Кремль называл меня перебежчиком и предателем, но где же моя родина? Путинская Россия – это позор для всего мира. Моей истинной родиной были леса и луга между Ромашково и Раздорами на западе Москвы, по которым я бегал всю жизнь.

Моими любимыми местами в Москве были олимпийские объекты: круг в 8,5 мили на велотрассе и гребной канал, где я выгуливал собаку Врангеля – неподалёку от моего дома в Крылатском.

Я стал «безличным», как Никита Камаев, только я всё ещё был жив. Я знал, что больше никогда не вернусь домой», – приводит фрагмент из книги «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» Sports.ru.

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