Лебедева — о штрафе ВФЛА перед World Athletics: кто-то нашёл себе бизнес-лавочку

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева прокомментировала ситуацию со штрафом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) перед World Athletics.

«Это чистый бизнес, ничего личного. У международных организаций свои правила. К сожалению, у них аппетиты растут во время еды. Проблемы растягиваются и обостряются накануне чемпионатов мира и Олимпийских игр. Да, где-то и мы виноваты, но становится неприятно, когда тебя пинают по любому поводу, выставляют штрафы, как в случае с ВФЛА. Создаётся впечатление, что кто-то нашёл себе бизнес-лавочку. Печально, что выхода из этого я не вижу. Какую стратегию выхода из кризиса мы ни создавали, нас всё равно пытаются утопить в санкциях», — приводят слова Лебедевой «Известия».