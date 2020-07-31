Лебедева — о штрафе ВФЛА перед World Athletics: кто-то нашёл себе бизнес-лавочку
Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева прокомментировала ситуацию со штрафом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) перед World Athletics.
«Это чистый бизнес, ничего личного. У международных организаций свои правила. К сожалению, у них аппетиты растут во время еды. Проблемы растягиваются и обостряются накануне чемпионатов мира и Олимпийских игр. Да, где-то и мы виноваты, но становится неприятно, когда тебя пинают по любому поводу, выставляют штрафы, как в случае с ВФЛА. Создаётся впечатление, что кто-то нашёл себе бизнес-лавочку. Печально, что выхода из этого я не вижу. Какую стратегию выхода из кризиса мы ни создавали, нас всё равно пытаются утопить в санкциях», — приводят слова Лебедевой «Известия».
Поздняков — о решении World Athletics: ситуация вокруг ВФЛА по-прежнему остаётся тяжёлой
- 31 июля 2020
-
11:32
-
11:20
-
09:44
-
09:17
- 30 июля 2020
-
22:39
-
21:38
-
21:04
-
19:31
-
19:08
-
18:51
-
15:03
-
14:33
-
14:24
-
13:43
-
11:20
-
10:49
-
09:56
-
09:46
- 29 июля 2020
-
23:39
-
22:26
-
20:28
-
20:11
-
18:49
-
18:24
-
15:18
-
13:41
-
12:17
-
12:12
-
10:46
-
10:22
-
10:05
-
00:40
-
00:04
- 28 июля 2020
-
23:12
-
22:33
Партнерский контент