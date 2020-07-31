Украина намерена подать заявку на проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 году

Украина планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2028 году или зимней Олимпиады 2030 года, сообщается на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что президент Национального олимпийского комитета (НОК) Сергей Бубка уже работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Игр.

Руководитель офиса президента Андрей Ермак сообщил, что по поручению Зеленского офис президента вместе с НОК работают над вопросом визита главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха на Украину. По его словам, это хорошая возможность показать, как Украина проводит подготовку к участию в конкурсе на проведение соревнований.