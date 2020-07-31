Украина намерена подать заявку на проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 году
Украина планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2028 году или зимней Олимпиады 2030 года, сообщается на сайте президента страны Владимира Зеленского.
Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что президент Национального олимпийского комитета (НОК) Сергей Бубка уже работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Игр.
Руководитель офиса президента Андрей Ермак сообщил, что по поручению Зеленского офис президента вместе с НОК работают над вопросом визита главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха на Украину. По его словам, это хорошая возможность показать, как Украина проводит подготовку к участию в конкурсе на проведение соревнований.
- 31 июля 2020
-
13:26
-
11:32
-
11:20
-
09:44
-
09:17
- 30 июля 2020
-
22:39
-
21:38
-
21:04
-
19:31
-
19:08
-
18:51
-
15:03
-
14:33
-
14:24
-
13:43
-
11:20
-
10:49
-
09:56
-
09:46
- 29 июля 2020
-
23:39
-
22:26
-
20:28
-
20:11
-
18:49
-
18:24
-
15:18
-
13:41
-
12:17
-
12:12
-
10:46
-
10:22
-
10:05
-
00:40
-
00:04
- 28 июля 2020
-
23:12
Партнерский контент