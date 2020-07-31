Дмитрий Песков — о ситуации с долгом ВФЛА: это не вопрос Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с членством Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в международной организации World Athletics.

Накануне совет World Athletics постановил, что ВФЛА будет исключена из международной федерации, если не выплатит $ 6,31 млн до 15 августа, а также не выполнит ряд других требований.

«Это не вопрос Кремля, у нас есть спортивные власти. У нас есть федерации, министерство спорта, Олимпийский комитет, именно они занимаются этим вопросом и продолжают все необходимые контакты на этот счёт», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, изначально ВФЛА должна была выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было, из-за чего российские легкоатлеты могут потерять возможность выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.