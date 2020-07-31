Родченков: для меня лучший подарок то, что карьера Зубкова закончена

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков в вышедшей накануне книге «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» рассказал о подмене допинг-проб бобслеиста Александра Зубкова, завоевавшего в Сочи-2014 две золотые награды. После допингового скандала спортсмен был лишён этих медалей.
«На церемонии закрытия Олимпиады в Сочи, когда Владимир Путин стоял рядом со знаменосцем и чемпионом по бобслею Александром Зубковым на заполненном олимпийском стадионе «Фишт», мы были в лаборатории по соседству и могли слышать музыку и возгласы толпы, поскольку готовились к тому, чтобы заменить его испорченный образец мочи и обеспечить ему вторую золотую медаль.
Я помню, что после его триумфа в Сочи Зубков подарил Ирине Родионовой бриллиантовое колье и серьги. Ирина всю следующую неделю спрашивала меня, как делить подарки. Когда она подняла этот вопрос в десятый раз, я сказал ей, чтобы оставила подарки себе и что мне ничего не нужно от Зубкова. Сейчас для меня лучший подарок то, что его карьера закончена», — написал Родченков в своей книге.
Ирина Родионова на тот момент была заместителем директора Центра спортивной подготовки сборных команд России.
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