Источник: олимпийский чемпион Уэйд Ван Никерк заразился коронавирусом
Тест на короанвирус южноафриканского бегуна Уэйда Ван Никерка показал положительный результат. Об этом сообщает DH les Sports. Сообщается, что 28-летний легкоатлет прошёл тестирование в Триесте (Италия), где сегодня, 1 августа, должен был выступить на соревнованиях.
Уэйд Ван Никерк — олимпийский чемпион в беге на 400 метров Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года. На этой же дистанции он дважды становился чемпионом мира (Пекин-2015, Лондон-2017).
Золотую медаль Олимпиады в Рио Никерк завоевал, установив новый мировой рекорд — 43,03. Предыдущий лучший результат на дистанции 400 метров принадлежал американцу Майклу Джонсону (43,18, 1999 год).
Ранее стало известно об отмене очередного этапа «Бриллиантовой лиги».
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