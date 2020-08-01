В Беларуси заявили о желании российских легкоатлетов выступать за местную сборную

Российские легкоатлеты обращались в Белорусскую федерацию лёгкой атлетики (БФЛА) по поводу возможного выступления за местную национальную команду. Об этом сообщила генеральный секретарь БФЛА Вероника Гресь.



«Был интерес со стороны российских атлетов относительно поднятого вопроса. Конкретных договорённостей на данный момент нет», — цитирует Гресь «РБК-Спорт».



Ранее ряд российских легкоатлетов допустили смену спортивного гражданства в связи с непрекращающимися скандалами вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



Напомним, Всероссийская федерация лёгкой атлетики не выплатила штраф в размере $ 5 млн, наложенный из-за допинговых нарушений. После этого руководство World Athletics приняло решение перестать рассматривать заявки россиян на получение нейтрального статуса.

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