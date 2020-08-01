Суд отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Американский апелляционный суд отменил смертный приговор гражданину Киргизии и США Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщает Reuters.
Окружной судья Ойетта Роджери Томпсон пришла к выводу, что суд нижестоящей инстанции не справился с проведением процесса. В частности, присяжные, отобранные на дело, ещё до начала слушаний сформировали мнение о виновности подозреваемого. В связи с этим дело отправлено на повторное рассмотрение.
«Оставшиеся дни Царнаев проведёт в тюрьме, вопрос лишь в том, будет ли он казнён», — отметила судья.
Взрывы на Бостонском марафоне — террористический акт, произошедший 15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона в зрительской зоне. С интервалом в 12 секунд произошло два взрыва, в результате которых погибло три человека и пострадало более 280.
Подозреваемыми в совершении преступления стали братья Царнаевы — Тамерлан и Джохар. Первый был застрелен во время задержания, второй был задержан. До 2002 года братья жили в Дагестане, куда переехали из Киргизии. Чеченцы по национальной принадлежности, в США они прибыли в 2002 году как граждане Киргизии.
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