Тренер Шубенкова заявил о готовности атлета выступать на российских соревнованиях

Сергей Клевцов, личный тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, рассказал о подготовке подопечного к новому сезону.
«Мы приняли решение не приезжать в Новогорск и на второй централизованный сбор, который начнётся 1 августа. Не вижу смысла лететь из Барнаула в Москву и терять потом несколько тренировочных дней из-за карантина. Продолжим тренироваться дома, летом у нас есть все условия. Да и погода стоит хорошая.
Что касается участия в мемориале Знаменских и Кубке России, которые пройдут в августе, не исключаю выступления Шубенкова на этих турнирах. Но нам сейчас главное — понимать, где мы в этом сезоне сможем выступить за рубежом, что очень важно для подготовки к Олимпиаде.
Если поймём, что надежды на международные старты несбыточны, будем выступать и в России. Иначе зачем так много сил и энергии было потрачено на тренировках?» — цитирует Клевцова ТАСС.
Ряд российских легкоатлетов, в том числе Шубенков, допустили возможность смены спортивного гражданства в связи с непрекращающимися скандалами вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) станет выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты ВФЛА штрафа в размере $ 5 млн, который должен был быть выплачен до 1 июля. Этого сделано не было, и 2 июля World Athletics сообщила, что общая сумма штрафа составляет $ 6,31 млн.
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