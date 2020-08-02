Коробкина и Ахмадеев стали победителями Московского полумарафона

Стали известны победители Московоского полумарафона, который в очередной раз прошёл в столице России. Из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования в 2020 году были перенесены с 31 мая на 2 августа.
Победительницей женской части соревнований стала чемпионка Европы в помещении в беге на 3000 метров Елена Коробкина. 29-летняя легкоатлетка финишировала с результатом 1 час 10 минут 29 секунд. Второй стала Ирина Сергеева (1:12.00), третьей — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова (1:12.25).
В мужском забеге лучшим стал бронзовый призер Универсиады 2015 года в беге на 5000 метров Ринас Ахмадеев. Дистанцию 21,1 км он преодолел за 1 час 4 минуты 24 секунды. Второе место занял Искандер Ядгаров (1:04.37), третье — Николай Чавкин (1:04.40).
Московский полумарафон проводится с 2014 года при поддержке Департамента спорта города Москва. Спортивное мероприятие проходит в рамках масштабного Всероссийского проекта ЗаБег.РФ.
Для победителей и призёров Московского полумарафона предусмотрен призовой фонд более 1 миллиона рублей. Призёры забега проходят допинг-контроль в выборочном порядке.
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