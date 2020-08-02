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Скончался чемпион Олимпиады-80 по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров

Скончался чемпион Олимпиады-80 по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров
Другие / Борьба 0

Победитель летних Олимпийских игр в Москве 1980 года по греко-римской борьбе казахстанский борец Жаксылык Ушкемпиров умер в возрасте 69 лет на территории Казахстана. Об этом сообщается на официальной странице Федерации борьбы Казахастана в «Инстаграме».

«Ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион мира, Герой труда Казахстана, обладатель орденов «Барыс», «Курмет», «Парасат» Жаксылык Амиралыулы Ушкемпиров.

В этом году исполнилось 40 лет, как Жаксылык Ушкемпиров легендарно победил на Олимпиаде в Москве. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Жаксылыка Ушкемпирова и поклонникам казахстанской борьбы», — говорится в сообщении.

На Олимпиаде 1980 года Ушкемпиров боролся в весовой категории до 48 килограммов. В заключительном круге турнира он по баллам выиграл у болгарина Павла Христова — 12:7. В 2014 году спортсмен был включён в Зал славы FILA (Объединённый мир борьбы).

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