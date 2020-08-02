CAS зарегистрировал иск дисквалифицированного легкоатлета Шустова к ВФЛА и World Athletics

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск российского прыгуна в высоту Александра Шустова к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает сотрудница пресс-службы CAS Кэти Хогг.
«Спортивный арбитражный суд недавно зарегистрировал иск Александра Шустова и открыл дело «Шустов против Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Всероссийской федерации легкой атлетики», — цитирует Хогг ТАСС.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 5 июня принял решение о дисквалификации чемпиона мира 2010 года. Шустов был признан виновным в нарушении п. 32.2.b антидопинговых правил Всемирной легкоатлетической ассоциации («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода»).
Спортсмен дисквалифицирован на четыре года — с 5 июня 2020 по 4 июня 2024 года. Аннулированию подлежат результаты Шустова, показанные с 8 июля 2013 по 7 июля 2017 года. Легкоатлет завершил спортивную карьеру в начале 2017 года.
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