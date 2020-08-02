Гимнаст Немов, исполняя сальто, забил гол в ворота актёра Куценко
Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов по окончании благотворительного матча в помощь фонду «Жизнь в ДЦП», прошедшего на стадионе «Локомотив» 2 августа, забил необычный гол в ворота, которые защищал популярный артист театра и кино Гоша Куценко. Немов зажал мяч между щиколоток и, исполняя сальто назад, отправил снаряд точно в Куценко. Актёр не сумел парировать удар, так как увлечённо снимал трюк гимнаста на свой смартфон, а отскочивший от него мяч тем временем пересёк линию ворот.
Видео можно посмотреть на странице Алексея Немова в «Инстаграме».
Всего в активе Немова 12 медалей Олимпийских игр, он пятикратный чемпион мира в отдельных упражнениях, чемпион Европы в вольных упражнениях.
- 2 августа 2020
-
17:31
-
14:59
-
13:30
-
11:26
- 1 августа 2020
-
22:10
-
18:12
-
17:40
-
13:11
-
12:36
-
10:54
- 31 июля 2020
-
21:52
-
20:44
-
18:58
-
18:40
-
18:29
-
14:21
-
13:26
-
11:32
-
11:20
-
09:44
-
09:17
- 30 июля 2020
-
22:39
-
21:38
-
21:04
-
19:31
-
19:08
-
18:51
-
15:03
-
14:33
-
14:24
-
13:43
-
11:20
-
10:49
-
09:56
-
09:46
Партнерский контент