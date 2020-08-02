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Гимнаст Немов, исполняя сальто, забил гол в ворота актёра Куценко

Гимнаст Немов, исполняя сальто, забил гол в ворота актёра Куценко
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов по окончании благотворительного матча в помощь фонду «Жизнь в ДЦП», прошедшего на стадионе «Локомотив» 2 августа, забил необычный гол в ворота, которые защищал популярный артист театра и кино Гоша Куценко. Немов зажал мяч между щиколоток и, исполняя сальто назад, отправил снаряд точно в Куценко. Актёр не сумел парировать удар, так как увлечённо снимал трюк гимнаста на свой смартфон, а отскочивший от него мяч тем временем пересёк линию ворот.

Видео можно посмотреть на странице Алексея Немова в «Инстаграме».

Всего в активе Немова 12 медалей Олимпийских игр, он пятикратный чемпион мира в отдельных упражнениях, чемпион Европы в вольных упражнениях.

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