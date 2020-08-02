Алла Шишкина: доподлинно неизвестно, родилась я 2-го или 3 августа

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина объяснила, почему её рождение предопределило её будущее.

«Моё рождение предопределило моё будущее. Иногда мне действительно так кажется. Когда я, ещё ребёнком, спросила у мамы про то, как я родилась, то услышала очень интересные факты. Это вам не просто схватки, роды и счастливая мама, со мной была целая история.

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Факт первый. Когда я появлялась на свет, врач говорил маме: «Тужьтесь быстрее, работайте прессом, я уже написал, что ребёнок родился второго». Поэтому доподлинно неизвестно, родилась я 2-го или 3 августа. Главное, что пресс всё-таки сработал. Как говорит моя мама: «Примерно в 23:55, 2-го».

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Факт второй. При рождении я наглоталась околоплодных вод и несколько дней лежала в инкубаторе (или как это называется) и не могла ничего есть. Мне это так понравилось, что став взрослее, я решила, что нужно идти именно в синхронное плавание, чтобы ещё много лет захлёбываться водой. И аппетит у меня всегда прекрасный — боюсь, что снова еду не будут давать.

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Но как бы там ни было, самое главное в моей жизни свершилось — я родилась. А праздновать свой день рождения я очень люблю и растягиваю это удовольствие и на 2-е, и на 3 августа, а бывает и ещё дольше.

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Для тех, кто из моего рассказа ничего не понял, пишу просто — у меня сегодня день рождения! Ура!» — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».