«Никогда не о чём не жалей!» Александра Солдатова опубликовала фото в ажурном костюме
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Гимнастка на носочках стоит на краю бассейна на морском берегу. На Александре надет белый костюм ажурной вязки, состоящий из кроп-топа и короткой юбки.
«Никогда не о чём не жалей! И в один из прекрасных дней в океане надежд ты причалишь к своей мечте», — написала Солдатова.
Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
Гимнастка Солдатова поделилась летним фото в купальнике
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