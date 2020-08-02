«Никогда не о чём не жалей!» Александра Солдатова опубликовала фото в ажурном костюме

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Гимнастка на носочках стоит на краю бассейна на морском берегу. На Александре надет белый костюм ажурной вязки, состоящий из кроп-топа и короткой юбки.

«Никогда не о чём не жалей! И в один из прекрасных дней в океане надежд ты причалишь к своей мечте», — написала Солдатова.

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).