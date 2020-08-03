Четырёхкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья женился. Фото

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, чемпион мира швейцарец Дарио Колонья женился. Избранницей спортсмена стала Лаура Бухер, с которой он встречался на протяжении долгого времени. Фото со свадьбы он выложил на своей странице в «Инстаграме».

34-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира (2008/09, 2010/11, 2011/12 и 2014/15), четырёхкратный обладатель малого Кубка мира в дистанционных гонках (2010/11, 2011/12, 2014/15 и 2017/18), четырёхкратный победитель престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Один из трёх четырёхкратных олимпийских чемпионов в истории Швейцарии (наряду с гимнастом Жоржем Мизом и прыгуном с трамплина Симоном Амманом).