Четырёхкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья женился. Фото
Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, чемпион мира швейцарец Дарио Колонья женился. Избранницей спортсмена стала Лаура Бухер, с которой он встречался на протяжении долгого времени. Фото со свадьбы он выложил на своей странице в «Инстаграме».
34-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира (2008/09, 2010/11, 2011/12 и 2014/15), четырёхкратный обладатель малого Кубка мира в дистанционных гонках (2010/11, 2011/12, 2014/15 и 2017/18), четырёхкратный победитель престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Один из трёх четырёхкратных олимпийских чемпионов в истории Швейцарии (наряду с гимнастом Жоржем Мизом и прыгуном с трамплина Симоном Амманом).
- 3 августа 2020
-
10:40
-
09:19
-
09:16
- 2 августа 2020
-
23:49
-
22:27
-
21:23
-
20:28
-
19:32
-
18:29
-
17:31
-
14:59
-
13:30
-
11:26
- 1 августа 2020
-
22:10
-
18:12
-
17:40
-
13:11
-
12:36
-
10:54
- 31 июля 2020
-
21:52
-
20:44
-
18:58
-
18:40
-
18:29
-
14:21
-
13:26
-
11:32
-
11:20
-
09:44
-
09:17
- 30 июля 2020
-
22:39
-
21:38
-
21:04
-
19:31
-
19:08
Партнерский контент