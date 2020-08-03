«Наступает вторая, полезная часть моего отпуска». Клишина выложила новое летнее фото

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новый пост. Спортсменка продолжила публиковать фотографии с летнего отдыха. На этот раз она предстала лежащей на шезлонге с книгой.

«Наступает вторая, полезная часть моего отпуска, посвящённая омоложению и детоксикации организма», — подписала фото спортсменка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).

Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.