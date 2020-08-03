Актёр Дуэйн Джонсон купил лигу американского футбола

Известный рестлер и актёр Дуэйн Джонсон совместно с бывшей женой Дани Гарсия и частной фирмой RedBird Capital выкупил лигу американского футбола Xtreme Football League (сокращённо XFL), сообщает The Guardian.
Лига отличается от НФЛ более жёстким и быстрым стилем игры, но намного ниже уровнем. XFL образовалась в 2001 году и была реанимирована в конце 2010-х. В 2020-м из-за пандемии коронавируса лига провела лишь половину сезона. Дела у лиги вновь идут не лучшим образом: низкие рейтинги, финансовые потери, в итоге — банкротство.
Джонсон купил XFL у основателя — главы рестлинговой компании WWE Винса Макмэна, заплатив $ 15 млн. Джонсон надеется, что сможет привлечь новых фанатов и добиться успеха.
В 1990–1994 годах Джонсон играл в американский футбол за команду университета Майами и некоторое время выступал в Канадской футбольной лиге. В сериале «Футболисты» Джонсон сыграл спортивного агента, занимающегося делами американских футболистов.
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