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О'Салливан вышел во второй круг чемпионата мира по снукеру, Лисовски выбыл

О'Салливан вышел во второй круг чемпионата мира по снукеру, Лисовски выбыл
Другие / Прочие виды спорта 0

В Шеффилде (Англия) продолжается чемпионат мира по снукеру. Пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан уверенно вышел во второй раунд, разгромив представителя Таиланда Тепчайя Ун-Нуха со счётом 10:1.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд
Ронни О’Салливан (Англия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 10:1.
Янь Бинтао (Китай) – Эллиот Слессор (Англия) – 10:7.
Энтони Макгилл (Шотландия) – Джек Лисовски (Англия) – 10:9.

Ранее в 1/8 финала вышли действующий чемпион мира Джадд Трамп (Англия), Стюарт Бинэм (Англия),
Дин Цзюньхуэй (Китай), Марк Уильямс (Уэльс), Джон Хиггинс (Шотландия), Нил Робертсон (Австралия), Курт Мафлин (Норвегия), Кайрен Уилсон (Англия). Чемпионат мира по снукеру завершится 16 августа.

Трамп, Хиггинс и Уильямс вышли во второй круг чемпионата мира по снукеру
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