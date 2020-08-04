Ронни О'Салливан установил рекорд чемпионатов мира по снукеру

Пятикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан установил рекорд чемпионатов мира. В стартовом раунде соревнований в Шеффилде (Англия) он разгромил представителя Таиланда Тепчайя Ун-Нуха со счётом 10:1. На это Ронни понадобилось всего 108 минут — это самая быстрая победа в истории чемпионатов мира, сообщает BBC.

Предыдущий рекорд принадлежал англичанина Шону Мёрфи, который в прошлом году всухую победил китайца Луо Хонгхао, но потратил на это на 41 минуту больше.

О'Салливан тратил на один удар в среднем 14 секунд. Следующим соперником Ронни будет китаец Дин Цзюньхуэй.

В 1/8 финала также вышли действующий чемпион мира Джадд Трамп (Англия), Стюарт Бинэм (Англия), Марк Уильямс (Уэльс), Джон Хиггинс (Шотландия), Нил Робертсон (Австралия), Курт Мафлин (Норвегия), Кайрен Уилсон (Англия), Янь Бинтао (Китай), Энтони Макгилл (Шотландия).