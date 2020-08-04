Гимнастка Селезнёва показала впечатляющую растяжку на фоне гор. Фото

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка на фоне гор показала впечатляющую вертикальную растяжку, стоя на одной ноге.
«А что, если обстоятельства возьмут верх? — Мы возьмём ещё выше», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Екатерины Селезнёвой.
25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе.
Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.
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