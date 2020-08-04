«Изучаем тропинки Приэльбрусья». Жеребятьева с Большуновым посетили Кавказские горы

Российская лыжница Анна Жеребятьева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка опубликовала совместную фотографию со своим парнем, обладателем «Большого хрустального глобуса» сезона-2019/2020 Александром Большуновым. Они приехали в Кабардино-Балкарскую Республику и побывали в горах.
«Изучаем тропинки Приэльбрусья», — подписала фото Жеребятьева.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Жеребятьевой.
Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019-го, победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2019/2020.
Анна Жеребятьева — мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. В марте 2020 года финишировала 13-й в индивидуальной гонке молодёжного чемпионата мира до 23 лет.
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