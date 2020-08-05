Члены наблюдательного совета РУСАДА могут поднять вопрос отставки Юрия Гануса

Наблюдательный совет Российского антидопингового совета (РУСАДА) проведёт 5 августа заседание, на котором будет обсуждаться аудит организации. Предполагается, что члены совета поднимут вопрос об отставке гендиректора организации Юрия Гануса, сообщает «РБК-Спорт».
По данным источника, в Олимпийском комитете России и в Министерство спорта России обсуждали идею о постановке вопроса о недоверии Ганусу. Олимпийский комитет России входит в состав попечителей РУСАДА.
«Его риторика в отношении руководителей федерации не выдерживает критики и это очень сильно не нравится национальным федерациям», — сообщил источник в Минспорта РФ.
Чтобы отправить Гануса в отставку, необходимо, чтобы за это проголосовали большинство членов наблюдательного совета. Полномочия гендиректора организации истекают через год.
Ранее сообщалось, что в ходе аудита у попечителей возникли претензии к руководству организации.
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