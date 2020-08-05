Члены наблюдательного совета РУСАДА могут поднять вопрос отставки Юрия Гануса

Наблюдательный совет Российского антидопингового совета (РУСАДА) проведёт 5 августа заседание, на котором будет обсуждаться аудит организации. Предполагается, что члены совета поднимут вопрос об отставке гендиректора организации Юрия Гануса, сообщает «РБК-Спорт».

По данным источника, в Олимпийском комитете России и в Министерство спорта России обсуждали идею о постановке вопроса о недоверии Ганусу. Олимпийский комитет России входит в состав попечителей РУСАДА.

«Его риторика в отношении руководителей федерации не выдерживает критики и это очень сильно не нравится национальным федерациям», — сообщил источник в Минспорта РФ.

Чтобы отправить Гануса в отставку, необходимо, чтобы за это проголосовали большинство членов наблюдательного совета. Полномочия гендиректора организации истекают через год.

Ранее сообщалось, что в ходе аудита у попечителей возникли претензии к руководству организации.