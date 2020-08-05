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«Тяжело тренируешься — легко побеждаешь». Шубенков выложил мотивационный пост

«Тяжело тренируешься — легко побеждаешь». Шубенков выложил мотивационный пост
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике, выступающий в беге на 110 м с барьерами, выложил коллаж с фото с тренировки и соревнований.

«Тяжело тренируешься — легко побеждаешь», — подписал фото Шубенков.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шубенкова.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

Ряд российских легкоатлетов, в том числе Шубенков, допустили возможность смены спортивного гражданства в связи с непрекращающимися скандалами вокруг ВФЛА.

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