Матыцин: предложение уволить Гануса — это только рекомендация

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал итоги заседания наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На заседании наблюдательный совет выразил вотум недоверия главе РУСАДА Юрию Ганусу. Набсовет рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса.

«Это только рекомендация, окончательное решение принимает общее собрание. Для нас самое главное — это продолжение взаимодействия с РУСАДА, какие бы решения ни были приняты. Это ни в коей мере не должно повлиять на профессиональную, эффективную работу агентства по предупреждению использования допинга в нашей стране», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

Ранее Гануса заподозрили в финансовых злоупотреблениях. Сам гендиректор РУСАДА назвал происходящее попытками давления.