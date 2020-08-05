Ганус заявил, что РУСАДА может лишиться статуса соответствия в случае его увольнения

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал о последствиях, которые может повлечь за собой его увольнение с должности.



«Было предупреждение ВАДА о полном отстранении России от олимпийского движения. Дело в том, что избрание гендиректора РУСАДА входит в дорожную карту. Значит, сейчас РУСАДА полностью лишится соответствия. Здесь будут работать два других антидопинговых агентства, представители ВАДА. Будет раздрай.



Но надеюсь, что справедливость победит. На самом деле у нас то РУСАДА, которым нужно гордиться. Но принимаемые сейчас решения вредят. Это мое видение. Понимаю ситуацию, она будет очень тяжелая. Я не фаталист, но говорю, что вижу», — цитирует Гануса «Рейтинг букмекеров».



56-летний Ганус был утверждён генеральным директором РУСАДА 31 августа 2017 года. Напомним, в одном из телеграм-каналов появились обвинения в адрес Гануса и его сотрудников в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств. Речь шла о 110 млн рублей, якобы присвоенных Ганусом в 2018–2019 годах. Помимо этого его обвинили в фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за совмещение и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков.

Набсовет РУСАДА выразил недоверие главе организации Ганусу