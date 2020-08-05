В ВАДА обеспокоены рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса

Всемирное антидопинговое агентство (ВАЛА) выразило обеспокоенность рекомендацией наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить генерального директора организации Юрия Гануса.
В ВАДА повторно запросили разъяснения у главы набсовета РУСАДА Александра Ивлева относительно проведенного в организации аудита.
«Сегодняшняя рекомендация поставила дополнительные очень важные вопросы относительно законности юридического процесса и мотивов, лежащих в основе этой рекомендации. Соответственно, ВАДА повторно направило Ивлеву письмо с просьбой предоставить подробное объяснение и копию официальной рекомендации», — сообщается на официальном сайте ВАДА.
56-летний Ганус был утверждён генеральным директором РУСАДА 31 августа 2017 года.
- 5 августа 2020
-
23:21
-
22:27
-
21:35
-
21:22
-
18:07
-
16:56
-
16:17
-
15:23
-
10:25
-
09:08
-
00:31
- 4 августа 2020
-
23:08
-
22:24
-
17:42
-
13:20
-
10:41
-
09:25
-
09:02
- 3 августа 2020
-
21:46
-
20:49
-
18:45
-
15:37
-
14:19
-
11:57
-
11:38
-
10:40
-
09:19
-
09:16
- 2 августа 2020
-
23:49
-
22:27
-
21:23
-
20:28
-
19:32
-
18:29
-
17:31