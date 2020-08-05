В ВАДА обеспокоены рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса

Всемирное антидопинговое агентство (ВАЛА) выразило обеспокоенность рекомендацией наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить генерального директора организации Юрия Гануса.



В ВАДА повторно запросили разъяснения у главы набсовета РУСАДА Александра Ивлева относительно проведенного в организации аудита.



«Сегодняшняя рекомендация поставила дополнительные очень важные вопросы относительно законности юридического процесса и мотивов, лежащих в основе этой рекомендации. Соответственно, ВАДА повторно направило Ивлеву письмо с просьбой предоставить подробное объяснение и копию официальной рекомендации», — сообщается на официальном сайте ВАДА.

56-летний Ганус был утверждён генеральным директором РУСАДА 31 августа 2017 года.