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В ВАДА обеспокоены рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса

В ВАДА обеспокоены рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАЛА) выразило обеспокоенность рекомендацией наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить генерального директора организации Юрия Гануса.

В ВАДА повторно запросили разъяснения у главы набсовета РУСАДА Александра Ивлева относительно проведенного в организации аудита.

«Сегодняшняя рекомендация поставила дополнительные очень важные вопросы относительно законности юридического процесса и мотивов, лежащих в основе этой рекомендации. Соответственно, ВАДА повторно направило Ивлеву письмо с просьбой предоставить подробное объяснение и копию официальной рекомендации», — сообщается на официальном сайте ВАДА.

56-летний Ганус был утверждён генеральным директором РУСАДА 31 августа 2017 года.

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