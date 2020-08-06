Глава РУСАДА Ганус назвал вредительством рекомендацию набсовета уволить его

Глава Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Юрий Ганус отреагировал на рекомендацию наблюдательного совета организации уволить его.

«На заседании было принято решение об изменении устава, что замдиректора не может вступить на позицию гендиректора, если меня уберут. Насколько я понимаю, это направлено против Маргариты [замглавы РУСАДА Маргариты Пахноцкой].

Я понимаю, что не нравится. При этом не понимаю почему. Странно. У нас выстроена международная линия коммуникации. Сейчас мы выйдем из рабочей группы по восстановлению ВФЛА. Хорошо, сами работайте. Выйдем из IBU, прекратим предоставлять нейтральный статус спортсменам – давайте сами, ребята. Окей, хорошо, давайте. Более того, мы сейчас настраиваем дорогу с другими федерациями.

Я расцениваю это как вредительство. Когда такие действия творятся, нам и врагов не надо. Поэтому непонятно решение. Единственное могу сказать: я искренне надеюсь на здравомыслие», — сказал Ганус в интервью YouTube-каналу Андрея Митькова.