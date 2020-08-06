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Хайо Зеппельт отреагировал на рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса

Хайо Зеппельт отреагировал на рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса
Другие / Прочие виды спорта 0

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря расследованиям о российском допинге, прокомментировал новость о том, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выступил с рекомендацией уволить главу организации Юрия Гануса.

«После всего того, что случилось в российском спорте (от массового допинга до его сокрытия, от коррупции до обмана, от преследования информаторов до угроз критикам), трудно поверить, что причины и мотивы увольнения Гануса, единственного критика в российском спорте, являются честными», — написал Зеппельт в своём «твиттере».

Ранее Ганус заявил, что рекомендация уволить его является вредительством, и объяснил, почему так считает.

Глава РУСАДА Ганус назвал вредительством рекомендацию набсовета уволить его
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