Хайо Зеппельт отреагировал на рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря расследованиям о российском допинге, прокомментировал новость о том, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выступил с рекомендацией уволить главу организации Юрия Гануса.

«После всего того, что случилось в российском спорте (от массового допинга до его сокрытия, от коррупции до обмана, от преследования информаторов до угроз критикам), трудно поверить, что причины и мотивы увольнения Гануса, единственного критика в российском спорте, являются честными», — написал Зеппельт в своём «твиттере».

Ранее Ганус заявил, что рекомендация уволить его является вредительством, и объяснил, почему так считает.