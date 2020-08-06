Йохауг выиграла гонку в гору на фестивале Blink
Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей гонки в гору на фестивале Blink. Второе место заняла ещё одна норвежка Хейди Венг. Третьей финишировала Хелене Мари Фоссехольм, также представляющая Норвегию. В прошлом году Йохауг также стала победительницей этих соревнований.
Протяжённость трассы составила 7,5 км. На протяжении всей дистанции лыжницы поднимались в гору. У Йохауг на преодоление трассы ушло 33 минуты 11 секунд. В прошлом году Тереза установила рекорд трассы, потратив 31 минуту 18 секунд.
«Всё получилось хорошо. Было здорово. Я готовлюсь каждый день, словно новый сезон вот-вот начнётся. Будем теперь готовиться дальше», — цитирует Йохауг VG.
Участие в гонке принимали лыжницы и биатлонистки.
- 6 августа 2020
-
16:23
-
16:14
-
15:32
-
15:19
-
15:05
-
14:25
-
13:40
-
13:01
-
09:03
- 5 августа 2020
-
23:21
-
22:27
-
21:35
-
21:22
-
18:07
-
16:56
-
16:17
-
15:23
-
10:25
-
09:08
-
00:31
- 4 августа 2020
-
23:08
-
22:24
-
17:42
-
13:20
-
10:41
-
09:25
-
09:02
- 3 августа 2020
-
21:46
-
20:49
-
18:45
-
15:37
-
14:19
-
11:57
-
11:38
-
10:40
Партнерский контент