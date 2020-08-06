Йохауг выиграла гонку в гору на фестивале Blink

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей гонки в гору на фестивале Blink. Второе место заняла ещё одна норвежка Хейди Венг. Третьей финишировала Хелене Мари Фоссехольм, также представляющая Норвегию. В прошлом году Йохауг также стала победительницей этих соревнований.

Протяжённость трассы составила 7,5 км. На протяжении всей дистанции лыжницы поднимались в гору. У Йохауг на преодоление трассы ушло 33 минуты 11 секунд. В прошлом году Тереза установила рекорд трассы, потратив 31 минуту 18 секунд.

«Всё получилось хорошо. Было здорово. Я готовлюсь каждый день, словно новый сезон вот-вот начнётся. Будем теперь готовиться дальше», — цитирует Йохауг VG.

Участие в гонке принимали лыжницы и биатлонистки.