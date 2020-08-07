Шубенков: хотелось бы сказать, что на Олимпиаде свет клином не сошёлся, но нет — сошёлся

Российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил о желании выиграть олимпийскую медаль.
«Хотелось бы, конечно, говорить, что на Олимпийских играх свет клином не сошёлся, но-таки нет, сошёлся.
То, что у меня есть четыре медали чемпионатов мира по лёгкой атлетике, говорит лишь о том, что реально пора и за олимпийской медалью тоже тянуться и дотягиваться, куда мне хочется. Оно мне надо, я готов, я могу, дайте, пустите!» — цитирует Шубенкова «Матч ТВ».
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.
Ряд российских легкоатлетов, в том числе Шубенков, допустили возможность смены спортивного гражданства в связи с непрекращающимися скандалами вокруг ВФЛА.
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