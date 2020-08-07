Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шубенков: хотелось бы сказать, что на Олимпиаде свет клином не сошёлся, но нет — сошёлся

Шубенков: хотелось бы сказать, что на Олимпиаде свет клином не сошёлся, но нет — сошёлся
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил о желании выиграть олимпийскую медаль.

«Хотелось бы, конечно, говорить, что на Олимпийских играх свет клином не сошёлся, но-таки нет, сошёлся.

То, что у меня есть четыре медали чемпионатов мира по лёгкой атлетике, говорит лишь о том, что реально пора и за олимпийской медалью тоже тянуться и дотягиваться, куда мне хочется. Оно мне надо, я готов, я могу, дайте, пустите!» — цитирует Шубенкова «Матч ТВ».

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

Ряд российских легкоатлетов, в том числе Шубенков, допустили возможность смены спортивного гражданства в связи с непрекращающимися скандалами вокруг ВФЛА.

«Никогда такого не было, и вот опять». Шубенков раскритиковал ВФЛА за бездействие
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020