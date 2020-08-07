Принять участие в Лондонском марафоне смогут только профессионалы

4 октября состоится традиционный Лондонский марафон, однако в 2020 году принять участие в нём смогут только профессиональные спортсмены, сообщается на официальном сайте соревнований.

Изначально юбилейный, 40-й, марафон должен был состояться 26 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 4 октября. Забег пройдёт в Сент-Джеймсском парке без зрителей, но будет организована его восьмичасовая трансляция. В 2020 году участвовать в марафоне смогут только спортсмены-профессионалы, но любители смогут пробежать дистанцию «удалённо», в любой точке мира — каждый из них получит медаль финишёра марафона.

Ранее из--за COVID-19 были отменены марафоны в Бостоне, Нью-Йорке и Берлине. Марафон в Токио, как и лондонский, прошёл при участии только профессиональных спортсменов.