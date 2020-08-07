«Сомнительные тесты» «Зенита» на коронавирус, РПЛ — без переносов. Главное к утру

В Лиге Европы завершилась стадия 1/8 финала, РПЛ не пощадит команды, которые не смогут сыграть из-за коронавируса, «Милуоки» выиграл Восточную конференцию НБА. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. В СМИ появились слухи о том, что результаты теста семи игроков «Зенита» на COVID-19 оказались положительными, но петербургский клуб опроверг эту информацию.

2. В сезоне-2020/2021 в РПЛ не будет переносов матчей из-за коронавируса: команда, которая не сможет сыграть из-за заражений, получит техническое поражение

3. Ещё одно нововведение — ограничение числа аренд игроков из одного клуба в другой

4. Стали известны все четвертьфинальные пары Лиги Европы

5. «Милуоки Бакс» стал победителем Восточной конференции НБА

6. Клубы АПЛ проголосовали за возвращение в трём заменам в новом сезоне

7. «Интер» объявил о подписании Алексиса Санчеса

8. «Виннипег Джетс» вылетел из плей-офф НХЛ.