Джон Хиггинс сенсационно проиграл в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру
Четырёхкратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру в Шеффилде (Англия). В 1/8 финала титулованный снукерист проиграл представителю Норвегии Курту Мафлину со счётом 11:13. В 12-й партии этого противостояния 45-летний Хиггинс сделал максимальный брейк.
Мафлин впервые в карьере сыграет в четвертьфинале чемпионата мира.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 1/8 финала
Курт Мафлин (Норвегия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 13:11.
Марк Селби (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 8:8 (после второй сессии).
Марк Уильямс (Уэльс) – Стюарт Бинэм (Англия) – 8:8 (после второй сессии).
Джадд Трамп (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 3:5 (после первой сессии).
Джон Хиггинс сделал максимальный брейк на чемпионате мира по снукеру
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