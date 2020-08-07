Джон Хиггинс сенсационно проиграл в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру

Четырёхкратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по снукеру в Шеффилде (Англия). В 1/8 финала титулованный снукерист проиграл представителю Норвегии Курту Мафлину со счётом 11:13. В 12-й партии этого противостояния 45-летний Хиггинс сделал максимальный брейк.

Мафлин впервые в карьере сыграет в четвертьфинале чемпионата мира.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 1/8 финала

Курт Мафлин (Норвегия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 13:11.

Марк Селби (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 8:8 (после второй сессии).

Марк Уильямс (Уэльс) – Стюарт Бинэм (Англия) – 8:8 (после второй сессии).

Джадд Трамп (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 3:5 (после первой сессии).