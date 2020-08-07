Григорий Родченков рассказал, как у него «снесло крышу» перед отъездом в США

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков рассказал о событиях, которые происходили непосредственно перед его отъездом из России в США в 2015 году.

«Когда 9 ноября 2015 года вышел доклад Паунда в Лозанне, мой телефон сразу стал обрываться. На следующий день у нас была встреча у Мутко, и он смотрел на меня уже как на отработанный материал. Мутко [потом сказал], что я тогда кричал. Я ничего не кричал, вообще молчал. Нагорных ещё пытался меня поддержать, но Мутко сказал: «Подаёшь в отставку». Так что я resigned [уволился], меня не уволили — я именно resigned. После встречи пришёл на работу, а там все — кто плачет, кто пьёт. Я сразу покидал мои книги, ценные вещи в сумку и поехал домой.

Приезжаю на следующий день, ребята мне говорят: «Тут Мутко дал команду — не давать ничего вывозить». Я думаю: «Нифига себе». Потом мне прислали охранника. Но я знаю: сегодня он охранник, завтра он тебя прикончит. Правда, у меня был хороший охранник, но я понимал, что следующий [может быть уже другим]. Телефон я свой не включал, все люди из близкого круга общались через Веронику, мою жену. И у меня ещё был другой телефон, который знали тоже немногие.

Вечером я пошел в World Class на Кунцевскую, мой любимый, где есть бассейн и сауна. Люди начали звонить: «Почему сейчас первый час, а он не отвечает, что с ним случилось?» Я думаю: «Какого фига они так вдруг стали волноваться, что со мной что-то случилось? Со мной что-то должно случиться?» И тут один человек дал мне ту же самую информацию, которую, скорее всего, сейчас дали Ганусу, — что с тобой может что-то случиться.

Он сказал: «Ты не можешь заходить в сауну один, не можешь в бассейне плавать один. Один на улицу ночью не выходи — и вообще сиди дома». И всё, у меня снесло крышу. Я сразу поменял скайп, поменял другой скайп. Я понял, что надо уезжать. Я даже не думал, останусь или нет, я знал, что сейчас уезжаю», — цитирует Родченкова «Медуза».